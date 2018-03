Carrozzieri: “Lazio squadra scomoda per la Juve”

LAZIO JUVENTUS CARROZZIERI – Prima il Milan, in una gara che vale la finale di Coppa Italia, poi la Juventus, per continuare a cullare il sogno Champions League: stadio Olimpico teatro di grandi sfide in questa settimana. L’ex difensore Moris Carrozzieri, ai microfoni di ‘RMC Sport’, dice la sua sul confronto fra gli uomini di Inzaghi e quelli di Allegri: “Lazio e Juventus se la giocano. I biancocelesti stanno tornando a essere quelli di qualche mese fa. E’ una squadra scomoda per Allegri”.