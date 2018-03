Caceres: “Spero di rimanere a lungo alla Lazio”

Pubblicato il 9/2

MARTIN CACERES LAZIO – Sembra quasi una dichiarazione d’amore quella che Martin Caceres fa alla Lazio. E’ stato acquistato a gennaio dai biancocelesti e pare non volersi separare da questi colori tanto presto come ammette ai microfoni di ‘Sport 890‘.

LAZIO – “In cinque mesi ho giocato molto in Italia, con il Verona. In Inghilterra no, sono sceso in campo solo una volta. Avevo paura dopo l’infortunio al tendine. Ora però mi sento benissimo, ho un contratto con la Lazio fino a giugno, ma spero di rimanere a lungo”.

NAZIONALE – “Sono stato assente per via dell’infortunio, ho giocato solo le partite di qualificazione al Mondiale di Russia 2018. Sono contento di tornare, ne avevo bisogno. Perché giocare in Europa è bello, ma la Nazionale è la Nazionale. La sento mia. Preferisco vincere una Coppa America o una Coppa del Mondo rispetto alla Champions League”.