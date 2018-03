Cena benefica da Suor Paola. Immobile: “Contro il Napoli per uscire dalla crisi” (VIDEO-FOTO)

pubblicato 08/02

LAZIO EVENTO BENEFICO – La Lazio scende in campo, questa volta per beneficenza. Stasera la squadra si è ritrovata in Via De’ Iacovacci, a Roma, per partecipare all’evento organizzato da Suor Paola – nota tifosa laziale – dell’Associazione So.Spe Solidarietà e Speranza, che opera a favore di ragazze madri, bambini e adolescenti e si impegna nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate. I biancocelesti presenti – Immobile, de Vrij e Pedro Neto – hanno cenato in compagnia di bambini e famiglie regalando loro tanti sorrisi ed una serata all’insegna del divertimento.

Dal nostro inviato Marco Barbaliscia

AGGIORNAMENTO ORE 23.00 – Infine ha parlato anche Stefan De Vrij, sul canale tematico biancoceleste: “Il Napoli è forte, ma lo siamo anche noi e sarà sicuramente una bella partita quella di sabato: Mertens sta vivendo un buon momento e sarà un bel duello, affrontare compagini di livello è sempre gratificante. Sabato possiamo provare ad offrire una grande partita. È bellissimo vedere tutta questa gente che è venuta qui solo per mangiare insieme a noi: è un’esperienza fantastica non solo per loro, ma anche per noi. Sono stato più bravo di Ciro nel servire i piatti tra i tavoli questa sera. Immobile non è riuscito a portare sei portate contemporaneamente come ho fatto io! Ho esperienza nel campo, mentre Ciro sa fare solo gol. Da quando sono alla Lazio ho partecipato a numerosi eventi benefici, ma è sempre bello vedere tutti questi sorrisi ed i bambini felici: mi fa molto piacere essere qui, ho autografato molte magliette. Fa molto piacere che la mia maglia sia stata battuta all’asta ad un buon prezzo: la cifra sarà devoluta interamente in beneficenza”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.30 – Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni del canale tematico biancoceleste: “Siamo felici di partecipare a queste manifestazioni. Ringrazio suor Paola da parte di tutta la squadra. L’entusiasmo dei bambini è sempre travolgente, ci fa bene. Questa struttura è stata completamente rivoluzionata, Suor Paola è stata bravissima. Nelle vesti di cameriere mi diverto. Queste iniziative di beneficenza sono molto importanti ed è bello portarle avanti. Sicuramente il San Paolo è un campo difficilissimo, giocheremo contro la prima in classifica, c’è bisogno della Lazio che conosciamo tutti, non di quella delle ultime giornate. Domani dovremo essere molto preparati. Cercheremo di offendere e di raggiungere il gol. Stiamo cercando di prepararci al meglio per uscire da questo momento negativo”.

AGGIORNAMENTO ORE 22.10 – I giocatori lasciano la So.Spe dopo le ultime foto ed una torta a sigillo di una splendida serata;

AGGIORNAMENTO ORE 22.00 – L’asta è terminata: la maglia di Ciro è stata aggiudicata a 550 euro, quella di de Vrij a 400 euro;

AGGIORNAMENTO ORE 21.25 – Durante la cena viene annunciato che verranno messe all’asta tre maglie: una autografata da tutti e tre i giocatori, una di Ciro Immobile e l’altra di de Vrij. Termina la cena, ora è tempo di iniziare l’asta.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 – Ciro Immobile, de Vrij Manzini servono la cena a tutti gli ospiti della cena, tra applausi e risate;

AGGIORNAMENTO ORE 20.30 – Tutto pronto per la cena. Prima di sedersi prende la parola la padrona di casa, Suor Paola, che dà a tutti il benvenuto e scherza sul rinnovo di de Vrij: “Rimani alla Lazio ancora tre anni!”, suscitando l’ilarità dei presenti in sala. Mentre si mangia viene trasmesso un video della vittoria del 26 maggio 2013 in Coppa Italia contro la Roma;

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 – Arrivano alla cena Stefan De Vrij Ciro Immobile e Pedro Neto, che salutano i bambini che ora andranno a letto: foto e autografi da parte dei biancocelesti ai loro piccoli fan;





AGGIORNAMENTO ORE 19.30 – Tra le tante persone presenti all’evento, anche Manzini;

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 – I giocatori della Lazio sono attesi intorno alle ore 20.00.