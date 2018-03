Cesari: “Lazio la più penalizzata dal Var. I rigori su Leiva e Immobile clamorosi”

CESARI LAZIO VAR – Anche l’ex arbitro Graziano Cesari non salva Guida. Durante la trasmissione di Italia 1 Tiki Taka, il commentatore sportivo ha commentato: “Simone Inzaghi ha ragione a lamentarsi. La Lazio è sicuramente la squadra più penalizzata da quando è stata inserita la Var. Sono tanti gli episodi incriminati e anche domenica a Cagliari il rigore su Immobile è clamoroso. Non esiste il discorso che lui può aver pensato che Ciro avesse simulato. Hai a disposizione la moviola perché non vai a rivedere l’azione? Anche la scorsa settimana contro la Juve, l’intervento di Benatia su Lucas Leiva è evidente continuo a non capire perché non si sia andati alla Var”.

MELISSA SATTA – “C’è poco da capire in quello che è successo. Questo è un rigore nettissimo ed è un gravissimo errore dell’arbitro. E’ inspiegabile perché lui non sia andato a rivedere alla Var l’azione. Ha questo strumento e deve utilizzarlo. La Lazio è stata penalizzata”.