CHAMPIONS LEAGUE. La Juve vince in rimonta a Wembley: Higuain e Dybala spingono i bianconeri ai quarti

CHAMPIONS LEAGUE TOTTENHAM JUVENTUS – La Juventus vince in rimonta in un Wembley Stadium stracolmo (90.000 tifosi): Higuain prima e Dybala poi spingono i bianconeri ai quarti di finale. Un match, quello contro il Tottenham, sofferto e combattuto, inaugurato subito dal vantaggio dei padroni di casa Son Heung-Min al 39′. Ci pensa l’ex Napoli al 64′ a pareggiare i conti; tre minuti più tardi ancora l’argentino lancia a rete Dybala, che sigla il gol del vantaggio.

RIGORI NEGATI – Un match caratterizzato da almeno due rigori negati: il primo, a favore dei padroni di casa, per una presunta mano di Chiellini che l’arbitro non vede; pochi minuti più tardi il direttore di gara non segnala un fallo vistoso di Vertonghen che travolge Douglas Costa in area.

