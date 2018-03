CHAMPIONS LEAGUE. La Roma cade in Ucraina. Pareggio a reti bianche tra Montella e Mou

CHAMPIONS LEAGUE – In scena gli ottavi di finale di Champions League e subito una risposta negativa dell’italiana di turno. Dopo il deludente 2-2 della Juventus all’Allianz Stadium contro il Tottenham, fa peggio la Roma, sconfitta 2-1 in terra ucraina e, precisamente, a Donetsk dallo Shakhtar. Primo tempo divertente, le formazioni si affrontano a viso aperto e c’è la costante sensazione che il gol può arrivare da un momento all’altro. La partita la sblocca ancora una volta il baby turco Under. Nella ripresa, però, non c’è storia e soltanto un super-Alisson evita ai giallorossi una sconfitta ben più larga. Gli uomini di Di Francesco crollano sotto i colpi Ferreyra (dribbling secco su Manolas) e Fred (calcio di punizione magistrale). In Spagna, nel frattempo, il Siviglia di Vincenzo Montella mette paura al Manchester United di José Mourinho, Pogba e Lukaku I: protagonista un portiere anche al Ramon Sanchez Pizjuan, dove de Gea, con un doppio miracolo, risulta decisivo nello 0-0 finale.

Giordano Grassi