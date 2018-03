Champions League, Lazio attenta ai big match

LAZIO CHAMPIONS LEAGUE – Roma e Inter, i big match che decideranno chi giocherà nell’Europa che conta. Come riporta il Corriere dello Sport, sarà negli scontri diretti che si deciderà tutto: in otto confronti con le “grandi”, la Lazio ha messo insieme 5 sconfitte, 1 pareggio e 2 vittorie. Rispetto al girone di andata, gli uomini di Inzaghi hanno sette punti in meno (19 contro 12). Ed è dunque proprio nelle grandi sfide che la Lazio rischia di giocarsi la Champions League.