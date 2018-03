Chelsea-Conte agli sgoccioli. Spunta l’Arsenal?

ITALIA CONTE NAZIONALE – Spunta un terzo incomodo tra Antonio Conte e la panchina dell’Italia. Per l’allenatore, a cui i Blues hanno rinnovato una “fiducia a tempo”, si era aperta la possibilità di un ritorno in patria per il futuro, magari proprio sulla panchina della Nazionale. Ora, per l’azzurro, spunta la pista Arsenal. Nulla di concreto, ma i Gunners potrebbero seguire il consiglio dell’ex centrocampista Merson, che a ‘Sky Sports’ ha incensato l’allenatore italiano.

LE DICHIARAZIONI – “Il giorno che Conte lascerà il Chelsea, se io fossi nell’Arsenal, andrei dritto dritto al telefono. Di allenatori come lui ce ne sono pochi. L’Arsenal ha bisogno di un tecnico che scuote le persone e lui è uno di questi”. Merson ha anche fatto il nome di Allegri come: “Ci sono altri allenatori, come Allegri della Juventus, ma lui avrebbe bisogno di un anno di adattamento alla Premier League, come accaduto a Klopp”.