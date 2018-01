Chievo, distorsione al ginocchio per Inglese: salta la Lazio

LAZIO CHIEVO INGLESE OUT – Domenica 21 gennaio la Lazio ospita in casa il Chievo dopo la lunga pausa che ha permesso alla Serie A di andare in vacanza per qualche giorno. Brutte notizie per i clivensi, che nel difficile match contro i biancocelesti dovranno fare a meno di Roberto Inglese.

RESPONSO – L’attaccante del Chievo, ma di proprietà del Napoli si è infatti recato stamane – secondo Sky Sport – a Villa Stuart per un consulto medico col professor Mariani. Gli esami hanno escluso particolari problemi, ma la diagnosi è stata chiara: lieve distorsione di 1° grado al ginocchio, per recuperare saranno necessari 20 giorni di riposo.