Ciccio Graziani: “La Juve rischia contro la Lazio. Non mi sorprenderebbe se i biancocelesti…”

CICCIO GRAZIANI – Ciccio Graziani, giocatore ex Roma, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ per parlare sia di Lazio-Juventus che di Roma-Napoli.

GRAZIANI LAZIO JUVE – “Sono due partite molto rischiose sia per il Napoli che per la Juventus. Il Napoli sta meglio fisicamente e anche sotto al punto di vista del gioco rispetto alla Roma, così come la Juventus è superiore alla Lazio, ma è un sabato in cui può succedere tutto, nel bene e nel male. Rischia di più la Juventus. Innanzitutto perché il Napoli sta meglio, poi perché i bianconeri vanno su un campo difficile e non mi sorprenderebbe un successo della Lazio”.