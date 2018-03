Ciro Immobile, il gol è internazionale, e dalla Spagna lo candidano per…

IMMOBILE CAGLIARI LAZIO – Tanta l’amarezza in casa Lazio, troppa anche per apprezzare quanto di bello è stato fatto come il gran gol di Ciro Immobile. L’attaccante napoletano non è certo nuovo a reti fantastiche, ma questa volta si è davvero superato. 95′, Lazio in svantaggio, arriva un cross di Felipe Anderson che con la mossa dello scorpione e un colpo di tacco Immobile trasforma in un gol. Meraviglioso. Ben presto il gol di Ciro fa il giro del mondo e arriva anche in Spagna, dove il ‘Mundo Deportivo’ lo celebra.

GOL IMMOBILE – Il quotidiano spagnolo “candida” il gol di Immobile al Premio Puskás, riconoscimento Fifa che viene assegnato annualmente al gol più bello. “Questa domenica Ciro Immobile ha presentato una più che valida candidatura per la vittoria del prossimo Premio Puskás” ha scritto il ‘Mundo Deportivo’.

J.C.