Ciro Immobile, re delle trasferte: nessuno come lui

CIRO IMMOBILE LAZIO – Forse avrebbe bisogno di riposo perché quella di oggi sarà la settima gara da titolare consecutive, ma Ciro Immobile ogni volta che viene chiamato in ballo dà del suo meglio nonostante la stanchezza, soprattutto in trasferta: allora come può Inzaghi fare a meno di uno come lui? Contro Milan, Juve e Dinamo sono arrivati 3 risultati deludenti, anche se nell’ultima gara è andato a segno e ha preso un palo sul finire della partita. La Lazio vuole ripartire e quale match meglio di quello a Cagliari? Ciro, come ricorda il ‘Corriere dello Sport’, ha segnato 14 reti in trasferta in questa stagione su 23 in campionato: nessuno in Europa meglio di lui. Anche la statistica contro il Cagliari è niente male. L’attaccante ha segnato 6 gol in Serie A contro i sardi.

CAGLIARI LAZIO – Sarà una sfida molto importante quella che si giocherà oggi pomeriggio alle 15 alla Sardegna Arena. La squadra di Inzaghi deve tornare alla vittoria per sperare nel terzo posto… Per farlo ha bisogno di Ciro Immobile, che seppur stanco è l’uomo in grado di garantire i 3 punti ai suoi. L’attaccante napoletano sarà stimolato anche dalla volontà di superare un record: Ciro vuole arrivare a 26 gol in campionato per superare Crespo e Signori che detengono questo primato.

J.C.