Ciro, mai così “a secco”: non succedeva dal dicembre 2016

LAZIO CIRO IMMOBILE – Aveva iniziato la stagione come mai prima d’ora, centrando primati importanti e consacrandosi anche a livello europeo come uno degli attaccanti più prolifici. É entrato in tempi record nella storia biancoceleste occupando un posto tra i bomber migliori di sempre. Eppure Ciro Immobile sembra aver invertito il senso di marcia, e i risultati si vedono: senza le sue reti la Lazio vince di meno.

MAI COSÌ DAL 2016 – Con la sconfitta rimediata contro lo Steaua Bucarest nei sedicesimi d’andata di Europa League, salgono a cinque le gare giocate dall’attaccante di Torre Annunziata senza segnare: al bomber biancoceleste non succedeva da dicembre 2016, quando le partite a secco furono sei di fila. Ora bisogna ritrovare energia e spunti.

