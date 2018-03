Ciro, contro il Verona per ripartire: l’attaccante non segna dal 6 gennaio

IMMOBILE LAZIO HELLAS GOL – Crisi Lazio, crisi Ciro. L’attaccante biancoceleste non segna dal 6 gennaio ma, come evidenzia il Corriere dello Sport, nonostante questo dato è ancora davanti ad Icardi nella classifica del capocannoniere. Il napoletano ha fatto già 6 gol in carriera al Verona ma ora dopo 44 giorni e 5 partite di digiuno deve sbloccarsi se vuole aiutare i compagni a ripartire. La stessa Lazio, dopo Milan, Genoa e Napoli (oltre che il pareggio in Coppa Italia e la sconfitta in Europa) non può più permettersi un altro passo falso.

