CISTERNA DI LATINA. Spara alla moglie, uccide le figlie e muore suicida

LATINA CRONACA CARABINIERE SUICIDA – Si è conclusa nel peggiore dei modi il dramma avvenuto a Cisterna di Latina: Luigi Capasso, il carabiniere quarantaquattrenne che stamane ha sparato alla moglie, si è ucciso dopo essersi barricato in casa insieme alle figlie di 7 e 13, morte anch’esse. A darne l’annuncio è Gabriele Vitagliano, comandante provinciale di Latina: “La persona si era suicidata da qualche minuto. Le bambine come temevamo sono morte verosimilmente da questa mattina, da diverse ore”. L’uomo non accettava la separazione dalla moglie, che è attualmente ricoverata in gravi condizioni al San Camillo di Roma. Dall’ospedale fanno sapere che è vigile nonostante i tre proiettili esplosi dal marito.

A.M.