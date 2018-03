Class Action, domani l’incontro del CCL: l’avv. Mignogna invita i tifosi

CLASS ACTION LAZIO – Sabato mattina nei locali dell’Uni San Paolo, in zona Colli Albani a Roma, avrà inizio l’avventura dei tifosi biancocelesti contro gli arbitri. L’appena costituito Comitato Consumatori Lazio si riunirà proprio il prossimo 17 febbraio per avviare la class action contro la classe arbitrale, rea di aver sfavorito la squadra di Inzaghi nonostante il Var. L’avvocato Mignogna, ideatore dell’iniziativa e promotore del CCL, ha rilasciato a ‘Il Tempo’ importanti dichiarazioni, invitando i tifosi a partecipare.

MIGNOGNA CLASS ACTION – “È importante ringraziare tutte le persone che mi stanno aiutando nel comitato della Class Action, come l’avvocato Pasquale Trane, Gabriele Paparelli, Giorgio Sandri, Alessandro Soddu, Francesco Felci, Carmine De Luca e mons. Contili dell’Università San Paolo, che ci ha messo a disposizione i locali per la convention. Certe cose si fanno con la collaborazione di tutti, c’è un lavoro di equipe che si sta rivelando ottimo. Voglio fare una domanda: i laziali sono stufi di subire torti e ingiustizie? Allora l’occasione giusta è la convention di sabato presso i locali dell’Uni San Paolo, in via Lemmi 10 a Roma, in zona Colli Albani a 100 metri dalla fermata della metropolitana, per aderire a quello che è l’appena costituito Comitato Consumatori Lazio. Se ci uniamo ancor di più possiamo provare a combattere poteri istituzionali, mediatici e sportivi che spesso si mettono di traverso. Attraverso il Comitato si possono esercitare le Class Action, che permettono di affermare legalmente in gruppo diritti individuali e cercare tutela laddove risultano violati dei diritti.”

J.C.