Class Action. L’Avv. Mignogna sicuro: “Il CCL rivoluzionerà il rapporto tra tifosi e sistema calcistico!”

CLASS ACTION MIGNOGNA CCL – L’avvocato Gian Luca Mignogna, in prima linea sia per lo Scudetto del 1915 che per la class action contro gli errori arbitrali subiti dalla Lazio in questa stagione, è intervenuto ai microfoni di ‘RadioSei’ per parlare della prossima convention con gli aderenti al Comitato Consumatori Lazio (CCL). Queste le sue parole.

IL COMITATO CONSUMATORI LAZIO – “Alla Lazio mancano 8-9 punti generati dall’applicazione scorretta del Var. Abbiamo tempo fa proposto una class action e fondato insieme a Pasquale Trane, a Gabriele Paparelli, a Giorgio Sandri, al rettore dell’Università San Paolo ed altri, Il Comitato Consumatori Lazio. E’ un’iniziativa eccezionale, che cambierà il rapporto tra tifosi e sistema calcio. Una comunità calcistica per la prima volta sarà dotata di un comitato che tutelerà i diritti dei consumatori qualora vengano violati”.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO – “I tifosi che hanno aderito ufficiosamente sono circa mille. L’appuntamento fondamentale è quello di sabato prossimo a Via Lemmi 10 presso i locali della Comix Uni S. Paolo (Fermata Metro A “Colli Albani”). Ci sarà una Convention con gli aderenti, una conferenza stampa e poi un dibattito con tanti esperti del settore, tra cui Claudio Anellucci, procuratore di Dybala e Cavani. Il tutto durerà sino alle 18:00″.

Marco Barbaliscia