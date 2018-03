Classifica assist. Luis Alberto raggiunge Immobile e Candreva al primo posto

LUIS ALBERTO ASSIST LAZIO – Non solo Immobile. Ieri sera alla vittoria ha contribuito in maniera importante anche Luis Alberto. Lo spagnolo ha messo, contro il Verona, il sigillo sull’ottavo assist stagionale ed aggancia così proprio Ciro e Antonio Candreva in vetta alla classifica dei passaggi vincenti. Secondo la classifica di Opta, dietro con 7 assist c’è Gaston Ramirez, mentre in quinta posizione ci sono Gomez, Verdi, Mertens, De Paul, Pjanic e Perisic.