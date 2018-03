Classifica senza VAR: +1 Lazio

SERIE A LAZIO VAR – Dopo un periodo decisamente complicato nel rapporto tra la Lazio ed il VAR, recentemente lo strumento tecnologico sembra aver iniziato a fare il proprio dovere anche quando in campo ci sono i biancocelesti. Contro il Sassuolo, grazie all’occhio di falco Manganiello ha concesso un calcio di rigore ai ragazzi di Inzaghi, per fallo di mano di Peluso, e ha poi mandato anzitempo sotto la doccia Domenico Berardi, inizialmente graziato. Ma, a questo punto della stagione, come sarebbe stata la classifica senza il VAR? La risposta ce la fornisce ‘calciomercato.it’.

CLASSIFICA REALE: Napoli punti 69, Juventus* 65, Lazio 52, Inter 51, Roma 50, Sampdoria 44, Milan 44, Atalanta* 38, Torino 36, Fiorentina 35, Udinese 33, Bologna 33, Genoa 30, Cagliari 25, Chievo 25, Sassuolo 23, Crotone 21, Spal 20, Verona 19, Benevento 10.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus* punti 67, Napoli 67, Roma 55, Lazio 53, Inter 50, Milan 45, Sampdoria 43, Atalanta* 41, Torino 40, Fiorentina 32, Bologna 32, Udinese 31, Genoa 30, Cagliari 27, Chievo 27, Sassuolo 22, Crotone 18, Verona 18, Spal 17, Benevento 11.

*Una partita in meno

G. G.