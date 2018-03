Classifiche a confronto. La Lazio conquista 6 punti, la Roma li perde

CLASSIFICHE LAZIO SERIE A – Dopo i due recuperi di ieri sera, è tempo di confronti. La Lazio, al terzo posto in classifica, ha sei punti in più rispetto alla passata stagione. Meno sei per la Roma, mentre quella di Giampaolo è la squadra col confronto migliore al pari con il Napoli. Di seguito il dato, riportato da Tmw.

Napoli 54 (+10 rispetto alla Serie A 2016/17 dopo 21 giornate)

Juventus 53 (+2)

Lazio 46 (+6)

Inter 43 (+4)

Roma 41 (-6)

Sampdoria 34 (+10)

Milan 31 (-9)

Atalanta 30 (-8)

Udinese 29 (+4)

Torino 29 (-1)

Fiorentina 28 (-8)

Bologna 27 (+1)

Chievo Verona 22 (-3)

Sassuolo 22 (-2)

Genoa 21 (-3)

Cagliari 20 (-6)

Crotone 18 (+8)

SPAL 16 (in Serie B)

Hellas Verona 13 (in Serie B)

Benevento 7 (in Serie B)