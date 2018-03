Clemente Mimun torna sul caso De Vrij: “Spiace, ma le bandiere non esistono più” E sul sostituto…

LAZIO DE VRIJ MIMUM – Il direttore del TG5 Clemente Mimun è tornato a parlare del caso De Vrij che ha caratterizzato la settimana in casa Lazio. Nell’editoriale uscito oggi sul ‘Messaggero’, il giornalista si dice dispiaciuto per il mancato rinnovo ma non perde le speranze per il futuro.

MIMUM SU DE VRIJ – “Spiace per l’epilogo della vicenda De Vrij, ma è inutile rievocare il calcio delle bandiere, sono un ricordo ormai sbiadito. I campioni inseguono quattrini e successi. Ora l’importante è che l’ottimo difensore olandese si batta al meglio fino a fine stagione”.

IL SOSTITUTO – “Spero che De Vrij non vada a rinforzare squadre italiane: per questo mi piacerebbe scegliesse di giocare all’estero e non all’Inter o alla Juventus come sembra. Per quanto riguarda la Lazio, sono sicuro che Tare riuscirà a trovare un sostituto all’altezza”.