Astori, la Fiorentina chiede silenzio e rispetto

MORTE ASTORI FIORENTINA – Nelle ultime ore gira su internet la notizia di un fantomatico rinnovo del contratto di Davide Astori da parte della Fiorentina. La società avrebbe preso questa decisione per poi dare alla famiglia del compianto capitano il compenso. Ma è tutto falso: proprio per questo la dirigenza viola ha voluto, con un comunicato ufficiale, ribadire la propria posizione chiedendo silenzio e rispetto per la scomparsa del difensore.

IL COMUNICATO UFFICIALE – “Solo silenzio e rispetto per onorare la memoria di Davide: la Fiorentina, ancora sotto shock per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti”. Poche righe ma chiare.

M.B.