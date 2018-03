CONFERENZA. Allegri: “Dybala sì, Higuain no. Potrebbe riposare Chiellini”

Pubblicato 02/03/2018

LAZIO JUVENTUS CONFERENZA ALLEGRI – A meno di ventotto ore dal tanto atteso match tra Lazio e Juventus, dalla sala stampa del Media Center di Vinovo, l’allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta l’incontro in conferenza. Anticipazioni importanti da parte del tecnico dei piemontesi, che annuncia di fatto l’assenza di Higuain.

HIGUAIN – “Higuain non c’è, quindi risolto il problema. Torna a Londra? Ora vediamo… Oggi ha fatto un po’ di allenamento, aveva ancora un po’ di fastidio. Ma a Londra mancano ancora cinque giorni, quattro giorni, quindi siamo, bisogna essere, fiduciosi e ottimisti. E’ dolorante, altrimenti veniva. Londra è una partita tra cinque giorni. Noi dobbiamo affrontare quella di domani che è una partita difficile, importante per il campionato, poi a Londra ci penseremo. Con quelli che saranno disponibile andremo a giocare. Noi dobbiamo pensare a quella di domani, come è stato fatto per quella di mercoledì con l’Atalanta, domani con la Lazio è una partita dove bisogna venire fuori dall’Olimpico con un risultato positivo”.

SUPPLEMENTARI LAZIO – “I 120 minuti non conteranno sulla partita di domani perché la partita di domani darà talmente tanti stimoli ed è talmente importante sia per noi che per loro…. domani è una giornata dove le prime sei si scontrano tra di loro, quindi è una giornata bella sotto il punto di vista calcistico e importante per tutte le squadre. Quindi i 120 minuti sicuramente si annulleranno. Noi ne abbiamo giocati 30 in meno, con una partita di grande intensità. Noi dobbiamo essere pronti alla sfida di domani, nelle migliori condizioni mentali e soprattutto tattiche, perché sarà una partita difficile, una partita dove l’attenzione e il dettaglio faranno la differenza”.

DYBALA – “Domani gioca Dybala, così domani scrivete sul giornale: torna Dybala (sorride, ndr). Io ve lo faccio scrivere, pensate quanto sono bravo. Come sta? Come sta… A meno che non si senta male oggi, sta bene, altrimenti non avrebbe giocato, non l’avrei fatto giocare domani. Dove gioca? Dybala in questo sistema di gioco è più adatto a fare il centravanti”.

MATUIDI – “Ma no, siamo stati dieci giorni senza giocare, lui era un po’ che non giocava per l’infortunio, ha fatto una buona partita. Domani bisogna mettere in campo la migliore formazione per la partita domani, poi avremo quattro giorni per recuperare. Domani è una partita dove ci vorrà partecipazione da parte di tutti, sarà una partita complicata, perché loro sono una squadra fisica e tecnica. Oltretutto abbiamo perso le ultime due volte con loro, un po’ da polli, però abbiamo perso”.

DUE SCONFITTE CON LA LAZIO – “No, più che ci dà fastidio, è il fatto che loro sono cresciuti molto, direi che Inzaghi ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro. poi la Lazio è una squadra che ha fisico e tecnica, quindi è una squadra che merita la posizione che ha, e giocarci contro è sempre difficile, perché concede poco, perché sono bravi sui colpi di testa, sulle palle inattive. Poi se si va a guardare le due partite abbiamo preso gol in Supercoppa su due ripartenze, avevamo raddrizzato la partita e abbiamo preso gol a un minuto dalla fine. E in casa è stata una partita dove abbiamo avuto tante occasioni da gol, poi nel secondo tempo in sei minuti abbiamo preso due gol, a difesa completamente schierata, a difesa parlo di squadra completamente schierata. Quindi siamo stati un po’ polli. Domani ci vorrà grande attenzione perché veniamo tutte e due da mercoledì impegnativi”.

NEVE – “La neve ghiaccia, raffredda (sorride, ndr)”.

DIFESA – “Per quanto riguarda Chiellini, domani potrebbe avere un turno di riposo, perché ne ha giocate non so quante. Poi gli altri stanno bene: Rugani sta bene, Barzagli sta bene, Howedes sta bene, Benatia sta bene, quindi difensori ne abbiamo in abbondanza. Buffon-Szczesny? Gioca Buffon domani. Oltre questa partita, la prossima? Il Tottenham? Non abbiamo pianificato, al momento Gigi gioca, poi valuteremo nella vicinanza delle partite in quale partita…. Ma magari non ne ha neanche bisogno di riposare, perché ora sta bene, quindi non vedo il bisogno. L’unica cosa domani non ci sarà Pinsoglio perché ieri ha preso un colpo sulla mano e quindi starà due-tre giorni fermo”.

ELEZIONI – “Quando ci sono elezioni – e in Italia ultimamente ce ne sono abbastanza spesso – è sempre successo così. Noi fortunatamente giochiamo di sabato, poi domani mattina dopo l’allenamento ci potremo organizzare per andare a votare, anche se ci sono tanti stranieri, credo che loro non votino”.

FUTURO – “Ho un contratto fino al 2020, sto bene alla Juventus, non vedo i motivi perché dovrei andare via. A meno che da qui alla fine dell’anno non succeda una catastrofe, ma abbiamo da giocare una finale di Coppa Italia, siamo in lotta per il campionato e domani è una partita, è un passaggio determinante per il campionato. Non scordiamoci che domani per noi è la sesta trasferta nelle ultime otto partite, perché con l’Atalanta in casa è stata rimandata. Quindi da dopodomani la Juventus avrà sulla carta un calendario dove giocheremo spesso in casa”.

LAZIO-MILAN – “E’ stata una bella partita tra due squadre che stanno passando un ottimo momento di forma, sia la Lazio che il Milan. La Lazio è una squadra che concede poco, che gioca molto raccolta e gioca molto sulle ripartenze, quindi noi domani su questo dovremo stare molto attenti e far tesoro degli errori che abbiamo fatto nella Supercoppa“.

PROSSIMI IMPEGNI – “Noi intanto, essendo dentro alle competizioni… Una ci manca solo una partita, che è la finale del 9 maggio, l’altra bisogna andare avanti, perché poi le partite di campionato ci sono. Ci sarà questa partita con l’Atalanta che è stata messa tra Udinese e Spal, quindi giocheremo. L’importante è che intanto stiamo andando verso il recupero di Cuadrado, De Sciglio è in miglioramento, Dybala è rientrato, Higuain, se non oggi, sarà domani, ma rientra… Dico domani, ma non mi prendete alla lettera… Però se non domani…. Quindi piano piano stanno rientrando tutti. I difensori al momento stanno tutti bene, quindi ho una rosa di giocatori che al completo posso gestire in questo tipo di partite”.

ESTERNI – “Ora Cuadrado sta lavorando a buona intensità, io credo che tra poco sarà con la squadre questo è un bel rientro. Speriamo Bernardeschi di averlo al più preso possibile, passano giorni e dopo tra qualche giorno, tra una settimana, quando sarà, decideranno cosa fare. Il calcio è strano. L’anno scorso avevamo quattro esterni e a nessuno è preso un raffreddore. Quest’anno ne abbiamo sei davanti ed è successo di tutto (sorride, ndr). Facciamo di necessità virtù, se non c’è uno ci mettiamo un altro, non possiamo fare altro”.

MILINKOVIC – “Incartato no, diciamo che ha fatto delle buone partite, è un ragazzo giovane, di 22 anni, quindi non c’è bisogno del mio giudizio perché l’ha visto tutta Europa, per non dire tutto il mondo, che è un giocatore, tra i giovani, più bravi”.

ATTACCHI E DIFESE – “La miglior difesa è quella nostra e quella del Napoli perché il Napoli ha subito 15 gol, uguale a noi. La differenza quest’anno nel Napoli la fa la difesa, perché l’anno scorso di questi periodi credo avesse già preso una trentina di gol, 25… Più o meno. Lì sta tutta la differenza. Ripeto, nel campionato italiano, i dati dicono che negli ultimi 10 anni ha vinto sempre la miglior difesa, poi magari quest’anno verrà fuori un’anomalia, però al momento è così”.

DOUGLAS COSTA – “Douglas Costa è un giocatore straordinario, secondo me anche sottovalutato per certi aspetti, perché è un giocatore che salta l’uomo, che ti crea superiorità numerica. E ora in questo momento sta bene, sta bene mentalmente, sta bene fisicamente, ha capito il calcio italiano, si è integrato benissimo nella squadra”.