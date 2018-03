CONFERENZA. Dica: “La Lazio ci ha sopraffatto. Non siamo riusciti nell’impresa di Bucarest” (VIDEO)

CONFERENZA DICA LAZIO STEAUA – La Steaua Bucarest crolla all’Olimpico contro una Lazio convincente ed esce sconfitta per 5-1. In conferenza il tecnico dei romeni, Dica, ha parlato della gara e dell’andata.

LA GARA – “Brutta partita, non siamo riusciti a portare a termine l’obiettivo. La Lazio ha fatto affidamento sull’aggressività e i giocatori veloci, ha giocato pressando alto e non siamo riusciti a fare la partita di Bucarest”.

DIFFERENZE CON L’ANDATA – “Abbiamo provato a fare lo stesso gioco, il pressing ci ha sopraffatti e non siamo riusciti a portare a termine ciò che ci eravamo prefissati”.

UEL E ROMANIA – “Oggi non si può costruire una squadra che può competere in Europa League. Abbiamo una squadra giovane, ci vuole tempo. Contro la Lazio non siamo riusciti a fare l’impresa per due volte”.