CONFERENZA. Dica e Nedelcu in coro: “Con la Lazio gara difficile”

CONFERENZA DICA NEDELCU – “Penso solo alla partita di domani. La Lazio è un’ottima squadra e noi, come all’andata, faremo del nostro meglio. Domani sera dovremo segnare almeno un gol. I centrocampisti e gli attaccanti della Lazio sono fortissimi, per questo cercheremo di conquistare la qualificazione mettendo in campo tanta aggressività”. Ha le idee molto chiare Nicolae Dica, tecnico dell’FCSB ed ex centrocampista, meteora nel Catania con sole 5 presenze, che, nel corso della conferenza stampa, tocca anche altri temi.

LAZIO – “La squadra di Inzaghi gioca sempre con lo stesso sistema di gioco. Anche se a Bucarest ha giocato con le riserve, l’undici in campo era di assoluto valore: Nani e Luis Alberto, ad esempio, sono calciatori di grande valore. Domani Nedelcu di sicuro sarà in campo. Quando io giocavo in questa squadra ci sono voluti alcuni anni per raggiungere un alto livelli. Serve tempo per costruire una grande squadra e noi ci stiamo lavorando. Noi abbiamo sempre creduto nelle nostre qualità: ora confidiamo nella qualificazione e faremo di tutto per ottenerla”.

VALORI – “Il livello dell’Europa League è superiore a quello del nostro campionato, così come il livello di fatica da spendere nelle singole gare. I nostri giocatori hanno grandi qualità e crediamo possano crescere ancora per diventare, nel tempo, una rosa migliore”.

NEDELCU – Accanto al tecnico Dica, presente in sala stampa anche il centrocampista Dragos Nedelcu: “Sarà una partita molto difficile, la Lazio gioca molto bene in casa: faremo del nostro meglio. Abbiamo disputato tante partite complicate ma questa è la più difficile. Ci sono stati momenti difficili per me ma nella partita di andata ho giocato bene. Accetto le critiche, aiutano a crescere. Così come all’andata, l’FCSB ha un grande seguito in casa ed in trasferta. I tifosi al nostro seguito sono sempre molti e spero si facciano sentire anche domani sera. In vista della sfida di domani il nostro allenatore ci ha preparati al meglio tatticamente e noi faremo di tutto per seguire le sue indicazioni. Sono qui dalla scorsa estate, sto facendo del mio meglio per conquistare un posto nella formazione titolare”.