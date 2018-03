CONFERENZA. Diego Lopez: “Contro la Lazio serve la partita perfetta”

LOPEZ CAGLIARI CONFERENZA STAMPA – Il tecnico del Cagliari Diego Lopez ha parlato in conferenza stampa dopo aver diramato la lista dei convocati.

LAZIO – “Nonostante le difficoltà ho visto una squadra concentrata sul campo. Mi aspetto la stessa Lazio di un girone fa. Una squadra forte con giocatori importanti che verrà a fare la partita. A prescindere dagli ultimi risultati, è sempre una grande squadra. Ha tanti giocatori di qualità in tutti i reparti. La Lazio ha difficoltà dietro, all’andata abbiamo tirato per primi noi in porta. La squadra è forte, ma va attaccata con coraggio. Domani ci vuole la partita perfetta. Se ti metti dietro a difendere il gol però lo prendi. Contro la Lazio devi guardare la porta avversaria. In questi momenti vengono fuori gli uomini e la squadra e io ho visto una squadra e un gruppo compatto”.

ASTORI – “Il primo pensiero è per la famiglia di Astori, alla mamma e alla figlia. Sentiranno la sua mancanza. Giovedì non sono riuscito ad andare, non ho avuto il coraggio di andare lì. È stata una settimana difficile, anche parlarne lo è. Non sono bravo ad esprimere il mio pensiero, preferisco tenermelo e non aggiungere altro di quello che si è già detto. Abbiamo solo un bel ricordo di Astori che ci porteremo tutti dentro. Diventa difficile parlare di calcio in una settimana così”.