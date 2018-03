CONFERENZA. Dinamo, Buyalsky: “La Lazio gioca bene, ha esperienza. Sarà una bella sfida”

CONFERENZA DINAMO BUYALSKY – Dopo Inzaghi e Ciro Immobile, è la volta di Vitali Buyalsky, centrocampista della Dinamo Kiev, parlare in conferenza stampa: queste le parole dell’ucraino.

LA GARA – “Paragono la Lazio allo Young Boys: bravissimi in difesa ma anche in attacco. Ci alleniamo da una settimana solo per questa partita. Per la gran parte credo sia tutto deciso, ma si vedrà domani con il nostro allenatore”.

LAZIO – “La Lazio gioca molto bene e sta ottenendo ottimi risultati. Gioca bene in difesa, attacca con criterio ed è molto bilanciata. Ha anche esperienza, domani sarà una bella sfida”.