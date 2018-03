CONFERENZA. Dinamo, Khatskevich: “Lazio avversario difficile, ho detto ai miei di essere gladiatori”

DINAMO CONFERENZA – Alla vigilia del match d’andata degli ottavi di finale di Europa League, l’allenatore della squadra ucraina, Alyaksandr Khatskevich ha parlato in conferenza stampa: queste le sue dichiarazioni.

PREPARAZIONE – “E’ stato svolto un grande lavoro pedagogico. E’ un avversario difficile. Ma ho detto ai miei giocatori, dato che siamo a Roma, di fare come i gladiatori: un lavoro di squadra”.

LAZIO – “Sì, abbiamo visto giocare la squadra. Sì possono vedere le partite anche in diretta, al giorno d’oggi. In particolare la gara contro Milan e Juventus. Certo, sarà uno stimolo aggiuntivo anche per noi, che non passeremo la festa con le nostre compagne (scherza, ndr). ma per noi sarà uno stimolo in più”.

SORTEGGI – “Visto che il sorteggio ci ha dato la Lazio, non voglio parlare di altre squadre. Nel caso ne parleremo se dovrà capitarci”.

LA GARA – “Possiamo fare solo presupposizioni sulla formazione laziale. Ma per noi non è importante quale sarà, noi dovremo giocare al meglio. Shevchenko non ci sarà, lo assicuro. Giocherà tutta la squadra”.