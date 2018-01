CONFERENZA. Gattuso: “La Lazio ha qualità. Assente Immobile? Ci sono Anderson e Nani…”

pubblicato il 27/01

GATTUSO MILAN LAZIO – Intervenuto in conferenza stampa della vigilia, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato della gara di domani.

IMMOBILE – “Non ci sarà Immobile? Ci sono Anderson o Nani, ho visto la gara con l’Udinese e al novantesimo non avevano nemmeno la maglia sudata, fanno tutto con semplicità e convinzione. La Lazio porta nell’area di rigore sempre 4-5 giocatori, bisogna fare attenzione a non mettere la palla in mezzo”:

QUALITA’ – Sa abbinare qualità tecnica a forza fisica, domani sarà difficile per questo. Ha giocatori bravi ma quando ribaltano l’azione fanno paura, si trovano senza guardarsi. Dobbiamo farci trovare pronti a livello fisico e qualitativo. Dobbiamo alzare l’asticella perché a Cagliari ci è andata bene e al 94′ siamo stati fortunati”.

LA GARA – “Domani sarà una gara come le altre, ci sono tre punti in palio, dobbiamo fare una grandissima prestazione, dobbiamo sfruttare il fattore campo. Ci siamo preparati bene, faremo una grande partita. Pensiamo alla gara di domani e poi a match di mercoledì in Coppa”.