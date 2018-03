CONFERENZA. Gattuso: “Lazio grande squadra”

MILAN GATTUSO – Prima la Roma in campionato, poi la Lazio in Coppa Italia. Trasferta lunga per Gattuso e per il suo Milan in terra capitolina, con un doppio match all’Olimpico che tanto dirà del proseguo della stagione rossonera. Il tecnico calabrese, in conferenza stampa, affronta vari temi, parlando anche degli avversari, fra cui la Lazio.

LAZIO E SAMP – “Nei prossimi 12 giorni, è innegabile, ci giochiamo tanto. Ma io mi fermo alla gara con la Roma. Della Lazio parleremo da martedì, del derby da sabato e dall’Arsenal da settimana prossima. La Lazio è una grande squadra, la Sampdoria è una grande squadra, sono tutte grandi squadre. Sono forti individualmente, qui però dobbiamo alzare l’asticella”.

ROMA ED ARSENAL – “Tutti dicono che ce la giochiamo alla pari con Roma e Arsenal ma sono chiacchiere da bar, me la gioco alla pari anche contro le squadre piccole. Se diamo campo alla Roma può farci passare le pene dell’inferno. Hanno qualità, terzini che spingono e giocatori che puntano l’uomo. Andremo a giocare la nostra partita, dovremo rendermi conto del livello a cui siamo arrivati”.