CONFERENZA. Iachini: “Lazio la migliore con Juve e Napoli. In dubbio Lirola e Politano”

Pubblicato 24/02/2018

CONFERENZA IACHINI SASSUOLO – Vigilia di campionato per la Lazio, con la conferenza stampa di Simone Inzaghi e l’affetto dei tifosi al momento della partenza. Emozioni, adrenalina, entusiasmo, tutto l’opposto di quel che si vive in casa Sassuolo, a digiuno di vittorie da sette incontri. Il tecnico dei neroverdi Giuseppe Iachini, in sala stampa, appare preoccupato dalla forza degli avversari.

LAZIO – “Sicuramente la Lazio è una squadra molto forte, negli ultimi due anni è una di quelle che ha fatto più gol e vinto più partite di tutti, a mio avviso insieme a Juve e Napoli è una delle migliori di Serie A. È una formazione molto molto pericolosa”.

IMMOBILE – “Lui è un grande giocatore, sa attaccare la profondità, ha fiuto del gol, è un attaccante di grande valore. Lo aveva già dimostrato prima e lo sta facendo anche ora alla Lazio. Dovremo fargli arrivare meno palloni possibili, ma Inzaghi ha disposizione tantissimi giocatori in grado di servirlo al meglio”.

INZAGHI – “Non credo che l’impegno europeo abbia tolto loro energie, hanno una rosa ampia, cinque o sei giocatori hanno riposato. Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro, la Lazio non è più una sorpresa, ma una certezza di questa Serie A”.

SASSUOLO – “Non ho pensieri sul nostro approccio, quanto sulle condizioni di qualcuno. Siamo usciti dalla gara di Bologna con la squalifica di Goldaniga e Lirola ha la febbre, vedremo stasera chi sarà a disposizione. Dobbiamo cercare di reagire da squadra, servono concentrazione e intensità, alla Lazio non si può concedere un metro perché ti punisce. Abbiamo studiato un paio di soluzioni tattiche e dipenderà anche dalle condizioni di alcuni ragazzi. Io provo sempre la difesa anche a cinque se affronto squadre che giocano a tre dietro, poi vedremo, perché dobbiamo anche pensare al nostro gioco e a chi avrò a disposizione. Politano si è allenato con il gruppo due volte, non aveva un problema grave ma era da gestire, verificheremo con lo staff medico”.