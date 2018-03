CONFERENZA. Inzaghi: “Milinkovic e Radu dal primo minuto. Immobile è il nostro leader. Ho sentito Zarate e…” (VIDEO)

Pubblicato il 24/02/2018

SASSUOLO LAZIO CONFERENZA – Alla vigilia del match di campionato contro il Sassuolo, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa da Formello per parlare della gara, della condizione di alcuni giocatori e dei prossimi impegni. Ecco le sue parole.

LAZIO – “Giocando 3 partite alla settimana spesso si è lontano dalle proprie famiglie. Le ultime partite ho preferito mandare i ragazzi a dormire nelle proprie case. Sono convinto che la stanchezza fisica non esista. Ci può essere quella mentale ma penso che questa ce l’abbia chi non ha obiettivi. Noi abbiamo tanti obiettivi, siamo in corsa su tutti i fronti e dobbiamo pensare partita dopo partita.”

SASSUOLO LAZIO – “Ho intenzione di cambiare qualcosa. Oggi l’allenamento è stato buono. I ragazzi hanno recuperato. Da qui a domani mattina ho ancora diversi dubbi. Milinkovic e Radu partiranno dal primo minuto perché giovedì non hanno giocato. Stanno tutti bene e ora pensiamo solo al Sassuolo. Dobbiamo dare il 120%. Il Sassuolo ha ottime individualità e un allenatore molto bravo. Dobbiamo fare una partita attenta e concentrata.”

IMMOBILE – “Sta facendo cose straordinarie. In un anno e mezzo è entrato nella top ten dei bomber laziali. Penso che si sia calato perfettamente in questo ambiente. Avrà tanti anni per farci vedere tanti altri gol. È il nostro leader.”

CONDIZIONE FISICA – “Hanno lavorato tutti bene, Immobile, Felipe, Luis Alberto e anche Caicedo e Nani che non hanno giocato, stanno tutti bene. Con più calma domani faremo le valutazioni sul caso.”

EUROPA LEAGUE – “Sulla carta c’erano squadre più forti ma la Dinamo Kiev è organizzata e ha una partita in meno rispetto allo Shaktar: vincendola sarebbe prima invece allo Shaktar, che ha dato filo da torcere a Napoli e Roma. Vedremo tra 15 giorni. Tutte le squadre erano competitive. Avremo tempo per pensare alla Dinamo. Ora pensiamo al Sassuolo.”

DIFESA – “Stiamo lavorando per cercare di prendere meno gol. Siamo la squadra che prende più gol ma che fa anche più gol. Per i difensori che ho in rosa dobbiamo cercare di prendere meno gol e concedere meno agli avversari.”

POSTO CHAMPIONS – “Siamo su tutti e tre i fronti, dovremo essere bravi ad affrontare partita dopo partita. Mercoledì avremo una semifinale con il Milan da giocare in casa e vogliamo andare avanti anche in Coppa Italia. In campionato dobbiamo continuare a fare bene. Già da domani sarà molto importante.”

FELIPE ANDERSON – “Felipe giovedì ha fatto un’ottima partita, gli ho fatto i complimenti così come a Immobile e Luis Alberto. Hanno attaccato l’avversario bene. Tutta la squadra è stata bravissima.”

ZARATE – “Con Zarate ci sentiamo per messaggi e al telefono. Sono stato a Londra perché ho mio figlio Tommaso che studia lì. Ho incontrato Mauro in un ristorante e abbiamo parlato dei nostri tempi quando giocavamo insieme. Quando parla della Lazio gli si illuminano gli occhi. Ha avuto un brutto infortunio al ginocchio. Quando sta bene può fare la differenza.”