CONFERENZA. Lucas Leiva: “Momento difficile, ma domani possiamo riscattarci!”

pubblicato il 14/02

CONFERENZA FCSB LAZIO LUCAS LEIVA – Oltre a Simone Inzaghi, alla vigilia di FCSB-Lazio, anche Lucas Leiva si è presentato in conferenza stampa per presentare l’andata dei sedicesimi di Europa League:

PARTITA – “Dovremo essere compatti, restare concentrati. Se facciamo un buon risultato qui abbiamo più chance per andare avanti. Non è un momento facile, ma nel calcio c’è sempre una possibilità per cambiare e fare bene. Domani è la nostra”.

PRECEDENTI A BUCAREST – “Ho segnato contro il Bucarest! Un gol (ride)”.

SCONFITTA NAPOLI – “Contro il Napoli penso che la squadra abbia fatto bene seguendo le istruzioni del mister. Nella ripresa non eravamo gli stessi, abbiamo preso un gol e poi il terzo. Con il Napoli è difficile quando iniziano a palleggiare. Ora dobbiamo guardare avanti. Domani voglio aiutare la squadra e fare meglio”.

CONCORRENTI – “Cosa abbiamo più di Inter e Roma? Abbiamo fiducia in noi. E’ difficile dire se le altre l’abbiano più di noi. Dobbiamo solo avere fiducia, allenarci bene e prepararci. Abbiamo dimostrato che giocando bene possiamo vincere contro qualsiasi altra squadra. La fiducia è la cosa principale”.

REAZIONE – “Dopo due o tre giorni, nel calcio c’è sempre un’opportunità. Il momento attuale non è dei più positivi. Ma facendo una buona gara domani, tornerà la fiducia. La squadra è tranquilla, consapevole che si possa ricominciare”.

ATMOSFERA – “E’ una squadra difficile contro cui giocare. Lo stadio sarà pieno. Dovremo essere concentrati, sarà una partita difficile: loro giocano bene e hanno fatto risultato nelle ultime gare”.