CONFERENZA. Inzaghi: “Mi aspetto una Lazio affamata, Immobile non convocato. Formazione? Diversi dubbi” (VIDEO)

pubblicato il 27/01

CONFERENZA STAMPA MILAN LAZIO INZAGHI – La Lazio si prepara per la gara contro il Milan di domenica di campionato, prima della semifinale di Coppa di mercoledi, sempre a San Siro. Oggi il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lazio alle ore 13.45 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello.

LA CONFERENZA STAMPA

TABU’ E RECORD – “Sappiamo quello che troveremo domani. Sarà una partita da affrontare nel migliore dei modi. Un Milan che è in netta ripresa con il nuovo allenatore”.

IMMOBILE – “Immobile sta migliorando ma non era ancora in grado, avremmo potuto anche rischiarlo ma nell’ottica delle tante partite abbiamo parlato e puntiamo a mercoledì per riaverlo al 100%”.

TERZO POSTO – “La classifica è sotto gli occhi di tutti, ma noi dovremmo affrontare le partite nel migliore dei modi. E’ fondamentale che domani ci sia una Lazio affamata, servirà un’impresa e speriamo di fare la partita perfetta”.

CAMPIONATO E COPPA – “Non scelgo mai quella dopo, probabilmente alla vigilia dell’Udinese qualcuno ha detto che bisognava pensare al Milan. Quella che viene è sempre quella più importante. Mercoledì sarà fondamentale, ma in questo momento penso a quella di domani delle 18.00”

CHAMPIONS – “Ultimamente abbiamo tenuto un grande ritmo che dovremo continuare a mantenere. Nessuno avrebbe scommesso che saremmo stati davanti ad alcune squadre e adesso abbiamo l’obbligo di fare il massimo per conservare la terza posizione”.

SCELTE – “Ho ancora tanti dubbi, abbiamo disputato tante partite, domani avremo un risveglio muscolare e decideremo. In attacco abbiamo tanti giocatori e dovrò cercare di capire i giocatori come staranno e come si sentiranno. Caceres sta facendo molto bene, solo che in queste due partite non ho voluto utilizzarlo per dargli tempo di adattarsi. Il vero salto qualità della Lazio è che si diverte, gioca e segna. Faccio i complimenti ai difensori e a Strakosha anche se si commettono degli errori, è tutto previsto, è normale che qualche volta quando si sbaglia può essere rischioso”.

CAICEDO – “E’ anche lui una possibilità, è un’opzione in più che ho. Ma comunque Anderson mi ha soddisfatto in pieno”.

GATTUSO E IL MILAN – “Ho visto le ultime 3 partite del Milan e li ho visti che stanno meglio. Hanno capito cosa vuole l’allenatore, una squadra che riesce a cambiare assetto durante la partita. Ha grandissimi giocatori, non è seconda a nessuno ma ha impiegato più a far inserire i giocatori. Solo la Juve può essere avanti per la qualità dei giocatori”.

NANI – “Può farti il 9, Luis alberto o Felipe Anderson. Lui ha avuto tantissimi allenatori e si mette sempre a disposzione della squadra. Sceglierò domani tra Luis Alberto e Caicedo, ma con tranquillità”.

LEIVA E BIGLIA – “Due grandissimi giocatori, Leiva ha avuto una capacità di inserimento incredibile. Veniva da 10 anni di Inghilterra, è umile e un grandissimo calciatore che penso meriti la Nazionale. Biglia sta tornando quello che era, sarà un giocatore molto motivato ed osservato speciale”.