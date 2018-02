CONFERENZA. Inzaghi: “Torneremo a dare il massimo. In regia uno tra Parolo e Murgia, nessun mugugno in squadra”

CONFERENZA STAMPA INZAGHI – Mister Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di lunedì sera contro l’Hellas Verona. Per la Lazio la parola d’obbligo è “ripartire”: dopo le sconfitte con Milan, Genoa, Napoli in campionato e Steaua Bucarest in Europa League, la squadra biancoceleste deve tornare a vincere per poter centrare l’obiettivo Champions.

LA CONFERENZA STAMPA

CRISI – “Si esce da questo momento capendo che in tutte le partite dobbiamo dare il 120%. Forse avevamo abituato tutti in un determinato modo, abbiamo capito che gli avversari contro cui giochiamo sono stimolati ad affrontare una Lazio così, dobbiamo tornare quelli che eravamo. Sono molto fiducioso, la Lazio anche giovedì a Bucarest ha fatto tutto quello che gli avevo chiesto. Sono convinto che ripartiremo, ho visto la squadra molto concentrata. Tutti passano questi momenti, probabilmente meglio ora che nei prossimi mesi. Siamo ancora in corsa per tutti gli obiettivi.”

UMILTÁ – “Non credo che abbiamo perso umiltà, certo è che abbiamo fatto qualcosa di straordinario e di inaspettato. In quei momenti ci si aspetta di vincere sempre forse, siamo gli unici al momento che hanno vinto un trofeo quest’anno. Già da giovedì ho visto la squadra che voglio, concentrata.”

OBIETTIVI – “Occasione unica quella di domani, credo che assieme alla Juventus siamo gli unici ancora in corsa su tutti i fronti compreso anche il Milan, possiamo toglierci altre soddisfazioni.”

MODULO – “Guardando anche il risultato, a seconda delle partite, si può cambiare ma in realtà non ci ho mai pensato. Nessuno è abituato a queste sconfitte di fila, meglio che sono arrivate ora piuttosto che tra un po’.”

CONCORRENZA – “Io sono contento che ci sia concorrenza, si sono letti e scritti di mugugni che in realtà non sono mai avvenuti. Ci sono stati problemi solo con Anderson, con cui c’è stato chiarimento immediato. Nani ha cercato di darci una mano, Caicedo idem, Luis Alberto rientrerà domani: è normale ci sia concorrenza, e di volta in volta sceglierò la formazione migliore”.

IMMOBILE – “Penso che quando non gira la squadra, non girano nemmeno gli attaccanti. Immobile è due partite che non segna, è normale faccia notizia. Speriamo che la Lazio torni a vincere ed Immobile a segnare.”

VERONA – “Il Verona due partite fa ha vinto contro la Fiorentina, è organizzata ed ha un allenatore di esperienza. Domani dovremo fare un partita di sostanza, dovremo dare il massimo. Nessuno ti regala niente. Abbiamo trovato diverse soluzioni, domani vedremo la migliore.”

FATTORE CAMPO – “Domani i tifosi ci sosterranno come sempre, a Napoli e a Bucarest erano tanti e li voglio ringraziare. Ci hanno sostenuto nonostante la sconfitta, anche loro non erano contenti ma soprattutto in Romania hanno capito che la squadra ha dato tutto. A volte le partite sono fatte di episodi, e a Bucarest sono stati tutti sfavorevoli.”

GRUPPO – “C’è molta coesione tra di noi, siamo stati bravi, abbiamo analizzato questo periodo che ci ha colto di sorpresa. Sono molto contento per come ho visto lavorare la squadra, domani faremo una partita importante.”

WALLACE E BASTOS – “Sicuramente c’è uno squilibrio tra attacco e difesa, e stiamo commettendo errori di troppo. La Juventus nelle ultime partite ha segnato e ci ha superato, dobbiamo però prendere meno gol. Per quanto riguarda i singoli quando un momento non va è inopportuno parlare di individualità. Cercheremo di ritornare il gruppo di un po’ di tempo fa.”

PAROLO REGISTA – “C’è la possibilità ma ho anche l’opzione Murgia. Sceglierò tra loro due per sostituire Leiva, questa squalifica gli farà bene nonostante il suo rendimento altissimo, probabilmente lo avrei fatto rifiatare anche io un po’ anche se non fosse stato squalificato.”