CONFERENZA. Inzaghi: “Vogliamo vincere ed andare avanti in Europa. Anderson titolare? Può essere” (VIDEO)

pubblicato il 21/02

LAZIO STEAUA PROGRAMMA VIGILIA – Oggi mercoledì 21 febbraio sarà già vigilia della delicatissima sfida contro la Steaua Bucarest valevole per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi e Thomas Strakosha interverranno in conferenza alle ore 15:45 dalla sala stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara Lazio-FCSB.

LA CONFERENZA STAMPA

LA GARA – “Io penso che in questo momento dobbiamo affrontare partita per partita, domani affronteremo lo Steaua per un posto in Europa League, cercheremo di andare avanti con tutte le nostre forze. Tra oggi e domattina avremo due allenamenti, dovrà vedere i ragazzi che hanno giocato lunedì col Verona come hanno recuperato. Noi lo sappiamo che il risultato dell’andata ci penalizza, faremo una partita aggressiva sapendo che un gol lo si può trovare. Abbiamo qualità, i gol li abbiamo sempre fatti, l’importante è non prenderli.”

LA SCONFITTA DELL’ANDATA – “Le dichiarazioni a fine partita lasciano sempre il tempo che trovano, quello che vogliamo fare è ripetere la prestazione di Bucarest con un risultato differente, dovremmo essere molto lucidi perché dovremmo fare una partita aggressiva, l’importante è non subire gol.”

ANDERSON TITOLARE – “Ho in testa qualcosa, ma non è ancora niente di ufficiale, ci siamo già passati con queste partite infrasettimanali, ieri abbiamo avuto un allenamento intenso, gli altri hanno scaricato. Oggi dopo la conferenza ritrovo i ragazzi, domattina ultimo allenamento: avremo bisogno dei nostri attaccanti, non so ancora chi sarà il titolare però è chiaro, può essere la partita di Anderson, Nani, Caicedo.”

TIFOSI STEAUA – “Sappiamo che i tifosi rumeni saranno più di 10.000, speriamo che anche i nostri ci possano star vicino e possano venire all’Olimpico per sostenerci.”

TESTA – “Io avevo detto che lunedì sarebbe stata una gara non semplice, che sarebbe diventata facile una volta sbloccato il risultato. I ragazzi son stati bravissimi, abbiamo fatto record europeo nella prima mezz’ora di tiri in porta e nonostante questo eravamo sullo 0-0. I ragazzi potevano innervosirsi, invece son stati bravissimi a rimanere lucidi, sono stati tranquilli e alla fine abbiamo vinto.”

L’ANDATA A BUCAREST – “Lo Steaua è una squadra molto organizzata che non ha pensato solo a difendersi, ma ci ha attaccato. Ha ottimi giocatori, dovremo stare molto attenti”.

MOMENTO – “Io sono tranquillo e sereno, lo ero prima del Verona. Quando si creano tante occasioni da gol, alla fine la rete arriva. Ci sono anche tante partite in cui le porte sembrano stregate, come è successo all’andata a Bucarest.”