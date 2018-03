CONFERENZA. Strakosha: “Passeremo il turno. De Vrij? Dispiace, andremo avanti lo stesso” (VIDEO)

pubblicato il 21/02

LAZIO FCSB STRAKOSHA – Dopo Inzaghi, anche il numero uno biancoceleste Strakosha ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia di Lazio-FCSB, partita valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League: all’Olimpico verrà deciso chi si qualificherà agli ottavi di finale della competizione.

LA CONFERENZA STAMPA

LA GARA – “Son sereno come tutta la squadra, siamo molto forti. Domani servirà concentrazione, daremo il 100 percento. Secondo me passeremo il turno. Domani sarà importante non prendere gol, servirà anche un po’ di rabbia per vincere e per continuare in Europa League.”

DE VRIJ – “Mi dispiace, come a tutti. Il calcio è così, dovremo fare a meno di lui ma fin quando sarà qui darà il massimo. La Lazio andrà avanti con i giocatori che ha, che sono forti.”