MILAN. Gattuso: “Non possiamo sbagliare la semifinale di Coppa Italia”

MILAN GATTUSO – Il Milan, come la Lazio, è ancora in lotta su tre fronti: campionato, Europa League e Coppa Italia. Alla vigilia dei sedicesimi di ritorno di UEL contro il Ludogorets, l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa, anticipando anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 28 febbraio contro i biancocelesti di Inzaghi.

IMPEGNI – “Non possiamo sbagliare nessuna competizione, abbiamo una semifinale di Coppa Italia e se sbagliamo andiamo fuori, in campionato abbiamo recuperato punti ma siamo sempre indietro. Non possiamo sbagliare nulla. Ho visto che un po’ di stanchezza si sta sentendo e qualcuno ha bisogno di recuperare, farò riposare un po’ di giocatori”.

EUROPA LEAGUE – “In questo momento dobbiamo pensare a domani. In Europa c’è la componente dei sorteggi, dobbiamo essere più fortunati nel prendere squadre meno forti o meno in forma. Adesso pensiamo a questo turno e pensiamo a partita dopo partita. Siamo troppo lontani per pensare al posto Champions che si conquisterebbe vincendo la Coppa.”