Conte: “Ritorno in Nazionale? Non lo escludo, tutto è possibile”

ANTONIO CONTE NAZIONALE – Dopo aver guidato la Nazionale italiana per due anni, portandola fino agli Europei del 2016, Antonio Conte è passato al Chelsea. L’allenatore però piace molto agli uomini ai vertici della Figc che lo vorrebbero come ct. Ai microfoni di ‘Mediaset Premium’ Conte ha risposto proprio alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno sulla panchina azzurra.

CONTE SULLA NAZIONALE – “Il mio possibile ritorno in Nazionale? Ho un contratto con il Chelsea fino al 2019 e intendo rispettare questo contratto: però, nel calcio si sa, può accadere di tutto. Si può essere felici, ma bisogna essere in due per proseguire i matrimoni. Il nostro è un lavoro particolare, siamo sempre con la valigia in mano. Sono stato molto chiaro in passato, la mia intenzione è di rimanere qui ma, se dovesse cambiare qualcosa, gli scenari che potrebbero aprirsi sarebbero diversi.”

J.C.