CONVOCATI. Assenti Wallace e Lukaku, Luiz Felipe out per squalifica

CONVOCATI INZAGHI LAZIO – E’ tutto pronto per la gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Sono 18 i giocatori che Simone Inzaghi ha convocato per la gara di stasera: manca Luiz Felipe per squalifica, ma anche Wallace e Lukaku.

Portieri: Guerrieri, Strakosha;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Marusic, Patric;

Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Felipe Anderson, Immobile, Nani.