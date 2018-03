CONVOCATI. Inzaghi lascia a casa due giocatori, ma non fa a meno dei titolarissimi

CONVOCATI CAGLIARI LAZIO – A Cagliari servirà una vittoria per continuare la rincorsa al terzo posto. Lo sa bene Inzaghi che alla vigilia ha predicato umiltà e impegno al 100% per portare a Roma i 3 punti. Il mister ha lasciato a casa solamente Caceres, non ancora al meglio dopo un piccolo infortunio, e Marusic, squalificato. Di seguito i convocati della Lazio per la sfida in terra sarda.

CONVOCATI LAZIO –