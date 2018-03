CONVOCATI. Rientra anche Di Gennaro. Out solo Leiva

CONVOCATI LAZIO VERONA – Il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara di stasera fra la sua Lazio e l’Hellas Verona di Fabio Pecchia. Partita importantissima per i capitolini, alla luce dell’ennesima sconfitta dell’Inter, in chiave terzo-quarto posto. Di seguito, la lista dei 23 chiamati dal tecnico in piacentino: assente Lucas Leiva, squalificato. Si rivede Di Gennaro.

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic;

Difensori: Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace;

Centrocampisti: Di Gennaro, Felipe Anderson, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo;

Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani.

G. G.