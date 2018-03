Coppa Italia, le due semifinali visibili anche all’estero: ecco dove e quando sintonizzarsi

COPPA ITALIA SEMIFINALI TV ESTERO – Sono tanti gli appassionati di calcio che seguono le competizioni italiane: Serie A, Serie B ma anche Coppa Italia. Per tutti i tifosi e seguaci del gioco del pallone c’è una bella novità: le due semifinali in programma domani saranno visibili in chiaro anche all’estero. ‘Mediaset Italia’ trasmetterà infatti in diretta negli Stati Uniti, in Canada ed in Australia.

JUVENTUS-ATALANTA – Più nel dettaglio, la prima partita sarà quella all’Allianz Stadium’ tra Juventus ed Atalanta: alle ore 17:30 (orario italiano) si potrà seguire la partita con la telecronaca di Alessandro Iori.

LAZIO-MILAN – Alle 20:45 (sempre ora italiana) sarà la volta di Lazio-Milan, con commento di Pierluigi Pardo: milioni di italiani all’estero potranno così vedere il match.

