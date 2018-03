Coppa Italia, l’Olimpico si prepara ad accogliere oltre 40mila biancocelesti

COPPA ITALIA LAZIO MILAN BIGLIETTI – Sale l’attesa per Lazio-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia che si disputerà stasera all’Olimpico alle 20:45. La nevicata degli scorsi giorni e le previsioni di un grande freddo avevano un po’ frenato la vendita dei biglietti ma ieri c’è stata un’impennata: da 25mila tagliandi siamo passati a 40mila! Oggi sarà ancora una giornata in cui si potrà avere un ulteriore sprint: biglietterie aperte e posti da esaurire. Anche i tifosi del Milan riempiranno il settore ospiti: attesi diverse migliaia di rossoneri in Distinti, una motivazione in più per i biancocelesti per non mancare.

M.B.