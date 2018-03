Coppa Italia, in palio l’Europa League: le condizioni

COPPA ITALIA EUROPA LEAGUE – Romagnoli consegna la vittoria ai suoi e spedisce il Milan dritto in finale di Coppa Italia: il nove maggio, la squadra di Gattuso si giocherà il titolo con la Juventus, vincente in semifinale contro l’Atalanta. In palio per chi si aggiudicherà la finale c’è un pass per la prossima Europa League: nel caso in cui vincessero i bianconeri, dunque, non sarebbero i rossoneri ad andare in Europa, ma la settima squadra di campionato – con i turni preliminari – e lo stesso avverrebbe nel caso in cui i lombardi vincessero la Coppa Italia e arrivassero tra le prime sei in Serie A. In caso contrario (rossoneri fuori dalle prime sei) i turni preliminari saranno concessi solo per la sesta classificata e la qualificazione diretta solo alla quinta.

A.M.