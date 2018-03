CRONACA. Cagliari-Lazio 2-2: Immobile con una prodezza salva la Lazio dalla sconfitta

CAGLIARI LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI – Una Lazio non bella trova il pareggio, sul finale, con un gran gol del solito Ciro Immobile che di tacco regala ai suoi un punto in classifica. Apre le marcature Pavoletti che porta avanti i sardi dopo un’azione confusa in area, ma la Lazio reagisce e al 35′ trova il pareggio con una deviazione sfortunata di Ceppitelli. Nel secondo tempo è ancora la squadra rossoblù a portarsi in vantaggio con un rigore, dapprima negato, poi con l’ausilio del Var assegnato alla squadra di casa: dal dischetto Barella non sbaglia. Nel primo tempo, la stessa situazione era avvenuta con Immobile che fallosamente era stato atterrato in area ma Guida aveva deciso di non affidarsi allo strumento tecnologico e di lasciar correre. Ma alla fine, al 94′, è proprio il bomber biancoceleste a metterci lo zampino, o meglio, il tacco: con un grandissimo gol, l’attaccante pareggia i conti e salva la Lazio da una sconfitta amara.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2) – 28 Cragno; 56 Romagna, 23 Ceppitelli, 15 Castan; 16 Faragò, 21 Ionita, 18 Barella, 20 Padoin, 12 Miangue; 32 Han, 30 Pavoletti.

A disp: 1 Rafael, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 22 Lykogiannis, 4 Dessena, 38 Caligara, 7 Cossu, 27 Deiola, 25 Sau, 24 Ceter.

Allenatore: Diego Lopez.

Squalificati: –

Indisponibili: Cigarini, Farias, Joao Pedro.

Diffidati: Barella, Andreolli, Ceppitelli, Cigarini.

LAZIO (3-5-2) – 1 Strakosha; 27 Luiz Felipe, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Leiva, 19 Lulic, 5 Lukaku; 18 Luis Alberto, 17 Immobile.

A disp: 23 Guerrieri, 55 Vargic, 13 Wallace, 15 Bastos, 4 Patric, 88 Di Gennaro, 10 Felipe Anderson, 96 Murgia, 66 Jordao, 21 Milinkovic Savic, 7 Nani, 20 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Squalificati: Marusic.

Indisponibili: Caceres.

Diffidati: Luis Alberto, Wallace.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

Assistenti Carbone e Schenone, IV Uomo Pezzuto, VAR Gavillucci, AVAR Tegoni.