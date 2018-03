CRONACA. Lazio-Dinamo Kiev 2-2. Il risultato non sorride ai biancocelesti: qualificazione rimandata in Ucraina

LAZIO DINAMO KIEV FORMAZIONI – Manca poco alla gara valida per gli ottavi d’andata di Europa League contro la Dinamo Kiev: la Lazio all’Olimpico ha la possibilità di riscattare le recenti (e cocenti) delusioni rimediate col Milan e con la Juventus. Per i biancocelesti c’è solo una parola d’ordine: vincere.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Inzaghi non rinuncia al classico 3-5-2: Strakosha tra i pali, Wallace, de Vrij e Radu in difesa. Centrocampo a cinque con Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic e Lukaku sulla fascia; in attacco il mister piacentino schiererà Anderson alle spalle di Ciro Immobile.

COME SI PRESENTA LA DINAMO KIEV – L’allenatore Khatskevich ha chiesto ai suoi di “essere gladiatori”. La formazione ucraina scenderà in campo con il 4-2-3-1: con tutta probabilità ci saranno Boyko tra i pali, il pericolo Kedziora in difesa con accanto Burda, Kadar e Pivaric. A centrocampo agiranno Shaparenko e Buialsky. Sulla trequarti spazio a Tsygankov, Garmash e Morozyuk. In attacco ci sarà Besedin.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

LAZIO (3-5-2) – 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 de Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 96 Murgia, 6 Leiva, 21 Milinkovic, 5 Lukaku; 10 Felipe Anderson, 17 Immobile. A disp.: 23 Guerrieri, 15 Bastos, 4 Patric, 16 Parolo, 18 Luis Alberto, 7 Nani, 20 Caicedo. All. Inzaghi.

Squalificati: –

Diffidati: Immobile

DINAMO KIEV (4-2-3-1) – 71 Boyko; 94 Kedziora, 26 Burda, 44 Kadar, 23 Pivaric; 40 Shaparenko, 29 Buialsky; 15 Tsygankov, 19 Garmash, 9 Morozyuk; 41 Besedin. A disp.: 72 Rudko, 11 Moraes, 25 González, 34 Khacheridi, 42 Mykolenko, 46 Alibekov. All. Khatskevich.

Squalificati: –

Diffidati: Shepeliev, Garmash, González, Moraes

LAZIO VS DINAMO KIEV, Ottavi di Finale Uefa Europa League

ROMA – STADIO OLIMPICO, 08/03/2018, ore 21:05

TV: TV8

Arbitro: Kružliak Assistenti: Somolani, Hancko