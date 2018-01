CRONACA. Lazio-Udinese 3-0: spettacolo Felipe-Nani!!!

LAZIO UDINESE CRONACA – Archiviata la pratica con il Chievo, la Lazio accoglie l’Udinese in casa per il recupero della 12esima giornata di campionato. La truppa di mister Inzaghi sale al terzo posto in classifica e supera i friulani di Massimo Oddo, ottavi ed in piena corsa per l’Europa League.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Stesso modulo, interpreti diversi per Simone Inzaghi, alle prese con l’infortunio di Ciro Immobile che con tutta probabilità tornerà in campo a San Siro. Spazio al nuovo arrivato Caceres che completerà il terzetto difensivo con de Vrij e Radu; solito centrocampo a cinque con Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic e Lulic sulla fascia. In attacco Luis Alberto sulla trequarti si muoverà alle spalle di Felipe Anderson, unica punta. Qui l’elenco dei convocati di mister Inzaghi.

COME SI PRESENTA L’UDINESE – Scelte obbligate in difesa per Massimo Oddo, alle prese con le assenze dei titolari Widmer e Adnan. In campo spazio a Nuytinck, Danilo e Samir; centrocampo a cinque, mentre in attacco si muoverà Maxi Lopez data l’indisponibilità di Kevin Lasagna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, de Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Felipe Anderson, Nani. A disp. Vargic, Guerrieri, Patric, Caceres, Bastos, Luiz Felipe, Marusic, Murgia, Jordao, Lulic, Luis Alberto, Caicedo. All. Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Larsen, Fofana, Hallfredsson, Barak, Pezzella; Perica, Maxi Lopez. A disp. Scuffet, Pizzignacco, Angella, Caiazza, Donadello, Ingelsson, Pontisso, Jaadi, Balic, Jankto, De Paul. All. Massimo Oddo.

Serie A Tim, 12ª giornato (recupero)

Lazio-Udinese, stadio Olimpico, ore 18:30

Arbitro: Banti Assistenti: Del Giovane – Gori IV Uomo: Nasca

V.A.R.: Guida A.V.A.R.: Costanzo

PREGARA

AGGIORNAMENTO ORE 18.00 – Sugli schermi dell’Olimpico il ricordo a Giorgio Chinaglia che oggi avrebbe compiuto 71 anni.