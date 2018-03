CRONACA. Milan-Lazio 2-1, l’assalto finale non basta: il tabù del Meazza resiste

MILAN LAZIO FORMAZIONI – La Lazio si ferma di fronte al ‘tabù Meazza’. In campionato contro il Milan non vince dal 1989. E contro i rossoneri, inoltre, arriva la prima sconfitta esterna di questa di questa stagione (se non si considera il derby, visto che si è giocato all’Olimpico). La squadra di Gattuso conquista i tre punti grazie alle reti di Cutrone (molto dubbia visto il tocco di braccio che lo aiuta ad indirizza la palla) e Bonaventura: nel mezzo l’inutile pareggio di Marusic. La banda biancoceleste non approfitta del pareggio odierno dell’Inter. E questa sera c’è Sampdoria-Roma…

Serie A Tim, 22esima giornata

Milan-Lazio, Stadio San Siro, ore 18:00

Arbitro: Irrati Assistenti: Ranghetti, Passeri IV Uomo Pinzani

VAR: Rocchi AVAR: Di Liberatore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 31 Antonelli (71′ 20 Abate); 79 Kessie, 21 Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso (80′ 11 Borini), 63 Cutrone (71′ 9 A. Silva), 10 Calhanoglu.

A disp.: 90 A. Donnarumma, 1 Gabriel, 22 Musacchio, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 7 Kalinic. All. Gattuso.

LAZIO (3-5-2): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 De Vrij (74′ 27 Luiz Felipe), 26 Radu; 77 Marusic (82′ 7 Nani), 16 Parolo, 6 Leiva (52′ 10 Felipe Anderson), 21 Milinkovic Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto, 20 Caicedo.

A disp.: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 22 Caceres, 13 Wallace, 4 Patric, 5 Lukaku, 8 Basta, 66 Jordao, 96 Murgia. All. Inzaghi.

MARCATORI: 15′ Cutrone (M), 20′ Marusic (L), 44′ Bonaventura (M)

NOTE. Ammoniti: Radu (L), Marusic (L), Milinkovic-Savic (L), Lulic (L), Antonelli (M), Abate (M), Parolo (L)

LA CRONACA