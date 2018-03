CRONACA. Napoli-Lazio 4-1, al San Paolo è un copia/incolla dell’andata

NAPOLI LAZIO FORMAZIONI – La Lazio esce ancora una volta con le ossa rotte dalla sfida contro il Napoli. Al San Paolo è un copia/incolla dell’andata: all’immediato vantaggio biancoceleste firmato da de Vrij, risponde Callejon che pareggia allo scadere del primo tempo. Nella ripresa la Lazio sparisce e lascia campo libero ai padroni di casa, che in quattro minuti stravolgono e chiudono il match, con la complicità di Wallace, autore di un autogol.

COME SI PRESENTA IL NAPOLI – Scelte quasi obbligate per Maurizio Sarri, alle prese con alcui infortuni. L’ultimo in ordine di tempo ad infortunarsi è stato Ghoulam durante la seduta di allenamento di ieri. In forte dubbio Chiriches. Buone notizie, invece, per Albiol e Hysaj che recuperano dai rispettivi acciacchi fisici.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Squadra che vince non si cambia. Simone Inzaghi schiera la sua formazione migliore per la trasferta di Napoli affidandosi a Wallace, de Vrij e Radu per il suo terzetto difensivo; solito centrocampo a cinque Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic e Lulic sulla fascia. In attacco Luis Alberto che farà da spalla a Ciro Immobile. Grande assente il chiacchierato Felipe Anderson.

Napoli-Lazio, 24esima giornata Serie A

Stadio San Paolo, ore 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp: Rafael, Sepe, Maggio, Rog, Albiol, Diawara, Zielinski, Ounas, Machach. All. Maurizio Sarri

Indisponibili: Ghoulam, Milik, Chiriches

Squalificati: –

Diffidati: Jorginho, Mario Rui

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. A disp: Guerrieri, Vargic, Caceres, Luiz Felipe, Bastos, Patric, Lukaku, Basta, Murgia, Nani, Caicedo. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Di Gennaro, Jordao, Felipe Anderson

Squalificati: –

Diffidati: Leiva

Arbitro: Luca Banti di Livorno.

Assistenti: Vuoto e Peretti. IV: Pinzani. VAR: Damato. AVAR: Tegoni.

LA CRONACA a partire dalle 20.45